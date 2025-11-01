إصابة شابين في انقلاب سيارة نقل بشرق العوينات بالوادي الجديد

أصيب شابان في حادث مروري، مساء الجمعة، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.



وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق “ الداخلة – شرق العوينات “ بمنطقة الكيلو 10 من اتجاه منطقة شرق العوينات أسفر عن إصابة ”محمود محمد محمود سيد، 23 عامًا، أحمد سيد محمود سيد، 34 عامًا، مقيمان بمحافظة أسيوط.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.