تعادل مثير بين وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري المصري

الدوري الممتاز، انتهت مباراة وادي دجلة أمام حرس الحدود بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب ستاد السلام في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

تقدم وادي دجلة بهدف أول عن طريق فرانك بولي في الدقيقة 19 وتعادل محمد النجيلي لحرس الحدود في الدقيقة 42.

أعلن محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره فريق حرس الحدود.

تشكيل وادي دجلة أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

وضم تشكيل فريق وادي دجلة الذي أعلنه المدرب محمد الشيخ المدير الفني للفريق، لمواجهة الحدود كلا من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: عمر عدلي وأحمد أيمن وسيف تقا

خط الوسط: أحمد سكلوز ومحمد دياسطي وأحمد رضا ومحمد عبدالعاطي وإبراهيم البهنسي

خط الهجوم: فرانك بولي وحيم

بدلاء فريق وادي دجلة أمام حرس الحدود

فيما ضمت قائمة بدلاء فريق وادي دجلة خلال لقاء اليوم أمام حرس الحدود كلا من: حسن الحطاب ومحمد رجب وكمال أبوالفتوح وأحمد رفعت وأحمد فاروق وميد كاندروب والشيمي وكوبينيا وزيزو.

طاقم تحكيم مباراة وادي دجلة وحرس الحدود

أدار المباراة تحكيميا طاقم تحكيم مكون من سيد منير حكم ساحة ويعاونه كل من محمد عاطف الزناري مساعد أول وأحمد كمال مساعد ثان ومحمود إبراهيم الدسوقي حكم رابع وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

ترتيب وادي دجلة وحرس الحدود بعد مباراة الليلة

بهذه التعادل حصد فريق وادي دجلة نقطة وحيدة رفعت رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، كما حصد حرس الحدود نقطة أيضا رفعت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

