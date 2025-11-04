الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 13

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة.

وتختتم اليوم الجولة الـ13 من الدوري الممتاز بثلاث مواجهات بين وادي دجلة ضد حرس الحدود، زد ضد البنك الأهلي، المقاولون ضد سموحة .

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 

وادي دجلة ضد حرس الحدود - 5 مساءً
زد ضد البنك الأهلي - 8 مساءً
المقاولون ضد سموحة - 8 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ13 


1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة 
2- الأهلي 23 نقطة 
3- الزمالك 22 نقطة 
4- بيراميدز 20 نقطة 
5- المصري 20 نقطة 
6- وادي دجلة 19 نقطة 
7- إنبي 18 نقطة 
8- غزل المحلة 16 نقطة 
9- زد 16 نقطة 
10- مودرن سبورت 16 نقطة 
11- البنك الأهلي 15 نقطة 
12- سموحة 15 نقطة 
13- بتروجيت 15 نقطة 
14- الجونة 15 نقطة 
15- الحدود 12 نقطة 
16- فاركو 12 نقطة 
17- الإسماعيلي 10 نقاط 
18- الجيش 10 نقاط 
19- المقاولون العرب 9 نقاط 
20- الاتحاد 8 نقاط 
21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط 

 

