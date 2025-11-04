موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 13

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة.

وتختتم اليوم الجولة الـ13 من الدوري الممتاز بثلاث مواجهات بين وادي دجلة ضد حرس الحدود، زد ضد البنك الأهلي، المقاولون ضد سموحة .

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وادي دجلة ضد حرس الحدود - 5 مساءً

زد ضد البنك الأهلي - 8 مساءً

المقاولون ضد سموحة - 8 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ13



1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 19 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- غزل المحلة 16 نقطة

9- زد 16 نقطة

10- مودرن سبورت 16 نقطة

11- البنك الأهلي 15 نقطة

12- سموحة 15 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- الحدود 12 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الإسماعيلي 10 نقاط

18- الجيش 10 نقاط

19- المقاولون العرب 9 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.