الدوري الممتاز، وادي دجلة يتعادل 1-1 أمام حرس الحدود بالشوط الأول

الدوري الممتاز، انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة أمام حرس الحدود بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، علي ملعب ستاد السلام في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

تقدم وادي دجلة بهدف أول عن طريق فرانك بولي في الدقيقة 19 وتعادل محمد النجيلي لحرس الحدود في الدقيقة 42.

أعلن محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره فريق حرس الحدود.

وادي دجلة، فيتو

تشكيل وادي دجلة أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

ويضم تشكيل فريق وادي دجلة الذي استقر عليه المدرب محمد الشيخ المدير الفني للفريق، لمواجهة الحدود كلا من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: عمر عدلي وأحمد أيمن وسيف تقا

خط الوسط: أحمد سكلوز ومحمد دياسطي وأحمد رضا ومحمد عبدالعاطي وإبراهيم البهنسي

خط الهجوم: فرانك بولي وحيم

بدلاء فريق وادي دجلة أمام حرس الحدود

فيما تضم قائمة بدلاء فريق وادي دجلة خلال لقاء اليوم أمام حرس الحدود كل من: حسن الحطاب ومحمد رجب وكمال أبوالفتوح وأحمد رفعت وأحمد فاروق وميد كاندروب والشيمي وكوبينيا وزيزو

طاقم تحكيم مباراة وادي دجلة وحرس الحدود

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم إدارة المباراة تحكيميا لطاقم تحكيم مكون من سيد منير حكم ساحة ويعاونه كل من محمد عاطف الزناري مساعد أول وأحمد كمال مساعد ثان ومحمود إبراهيم الدسوقي حكم رابع وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

ترتيب وادي دجلة وحرس الحدود قبل مباراة الليلة

يدخل فريق وادي دجلة مباراة الليلة وهو يحتل المركز السادس في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة فيما يخوض فريق حرس الحدود اللقاء وفي رصيده 12 نقطة يحتل بهم المركز الخامس مما يجعل للمباراة أهمية خاصة للطرفين، حيث يسعى فريق وادي دجلة لتحقيق الفوز والدخول خطوة في المنافسة على القمة، فيما يحتاج أحمد زهران مدرب حرس الحدود لحصد الثلاث نقاط وتحقيق أول انتصار له مع فريق حرس الحدود.

