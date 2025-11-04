الطب البيطري بالقليوبية: تحصين 41 ألف رأس من الماشية بالمركز والقرى

أعلنت مديرية الطب البيطري بـالقليوبية أن الحملة القومية لتحصين الماشية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بالتنسيق مع الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية نجحت حتى الآن في تحصين أكثر من 41 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام خلال الأيام الستة الأولى من انطلاقها، في مؤشر إيجابي يعكس كفاءة الفرق البيطرية والتزامها بخطط العمل الميداني.

من جانبه تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعمال وتستهدف الحملة تحصين جميع رؤوس الماشية المتواجدة بالمزارع والأسواق ضد الأمراض الوبائية عالية الخطورة، وفي مقدمتها الحمى القلاعية، والسات وان، وحمى الوادي المتصدع. كما تشمل الحملة متابعة الحالة الصحية للماشية داخل الأسواق والوحدات البيطرية، فضلًا عن تيسير لجان بيطرية متحركة تجوب القرى والمنازل لضمان تحقيق أعلى معدلات التغطية والتحصين.

وشهد سوق شبين القناطر نشاطًا مكثفًا لفرق التحصين الميدانية بقيادة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة إدارة الوقاية والإدارة البيطرية بشبين القناطر. وخلال المتابعة، تم التأكد من انتظام أعمال التحصين وسلامة الإجراءات الوقائية المتبعة، إلى جانب تقديم الإرشاد البيطري والتوعية الصحية للمربين، الأمر الذي لاقى تعاونًا واسعًا من الأهالي.

ودعا محافظ القليوبية جميع المواطنين والمربين إلى التعاون الكامل مع فرق التحصين والاستجابة الفورية لحملات التطعيم، مؤكدًا أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي وسلامة المجتمع.

