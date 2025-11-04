الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
استمر ساعتين، تفاصيل نشوب حريق هائل بمول شهير بالعبور

حريق مول الكرامة
حريق مول الكرامة بالعبور، فيتو

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، حريقًا ضخمًا داخل مول الكرامة التجاري، استمر نحو ساعتين  قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بالكامل دون وقوع خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، منها سيارتان للإطفاء المباشر وسيارتان خزّان استراتيجي، إضافة إلى سيارتَي إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات.

وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والمحال المجاورة، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المول حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص واحد نتيجة سقوط جسم صلب عليه أثناء عمليات الإطفاء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتجري حاليًا فِرَق الأدلة الجنائية أعمال المعاينة والفحص لتحديد أسباب الحريق وملابساته، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كشفت المعاينة الأولية لنشوب الحريق في أحد المولات الشهيرة بحي الكرامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، أن ماسًا كهربائيًا بأحد المحال كان وراء اشتعال النيران.

