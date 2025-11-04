الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
ضبط عاملة نظافة وزوجها بتهمة سرقة شركة في السلام

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عاملة نظافة وزوجها لسرقتهما عملات أجنبية من داخل خزينة الشركة محل عملها بالسلام.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من مالك شركة يفيد بتعرض خزينة الشركة لعملية سرقة مبالغ ماليه منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفر جهوده عن تحديد هوية مرتكب الواقعة. 


وبالتحريات تبين أن عاملة نظافة وزوجها وراء سرقة الخزينة حيث قاما بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية" من داخل خزينة الشركة محل عمل الأولى، وتم بإرشادهما ضبط المبالغ المالية المستولى عليها


عقب تقنين الاجراءات نجحت قوات الامن في ضبطهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

