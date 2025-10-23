محافظ دمياط يناقش الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس النواب المقبلة

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اجتماعا موسعا اليوم لمناقشة استعدادات المحافظة لانطلاق انتخابات مجلس النواب المقبلة، والمقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر ضمن محافظات المرحلة الثانية، بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وممثلي المديريات والوحدات المحلية.

المحافظ يشيد بنجاح انتخابات الشيوخ ويؤكد استمرار التكاتف

أشاد محافظ دمياط بما تحقق في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية من نجاح وتنظيم، مؤكدا أن هذا النموذج المشرف يعكس وعي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وطالب بمواصلة الجهد والتكاتف لضمان نجاح انتخابات مجلس النواب المقبلة.

تجهيز المقار الانتخابية وتوفير خدمات للناخبين

وأصدر المحافظ سلسلة من التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية بتجهيز المقار الانتخابية وتوفير مظلات وأماكن انتظار مزودة بمقاعد وكرسي متحرك لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتطهير قبل وأثناء الانتخابات، وتواجد طواقم المرافق على مدار 24 ساعة.

خطة مرورية وتأمين شامل

وجه المحافظ إدارة المرور بوضع خطة متكاملة لتيسير حركة المواطنين في محيط اللجان، مع رفع درجة الاستعداد بعناصر الحماية المدنية للتعامل السريع مع أي بلاغ أو طارئ، وتعيين خدمات ثابتة أمام المنشآت الحيوية ومقار اللجان الانتخابية.

الصحة والتعليم في حالة استعداد تام

كلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بتجهيز المدارس المستخدمة كمقار انتخابية وإخلائها خلال يومي التصويت، وتخصيص الدور الأرضي لكبار السن، مع تأمين المرافق وصيانة خطوط الاتصال.

كما وجه مديرية الصحة بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات وتوفير الرعاية الطبية الكاملة والأدوية وأكياس الدم، إلى جانب تمركز سيارات الإسعاف في الميادين والطرق الرئيسية.

وأكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار اليومين، والتواصل المستمر مع غرف العمليات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لمواجهة أي طارئ، مشيدا بدور المجلس القومي للمرأة في متابعة العملية الانتخابية ومساعدة السيدات وكبار السن أثناء التصويت.

