الهيئة الوطنية تصدر 4 قرارات مهمة بشأن انتخابات مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 مكرر (ج)، الصادر في 3 نوفمبر 2025، 4 قرارات مهمة للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم انتخابات مجلس النواب.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 61 لسنة 2025، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ساعة الراحة المقررة تبدأ قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 62 لسنة 2025، بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها ومهام تلك اللجان لمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 63 لسنة 2025، بندب رؤساء اللجان الفرعية لمحافظات المرحلة الأولى، لانتخابات مجلس النواب، داخل جمهورية مصر العربية: يومى (الإثنين والثلاثاء الموافقين: 10 و11 /11/2025. وتجرى فى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب يومى (الأربعاء والخميس الموافقين: ٣ و٤/١٢/٢٠٢٥).

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2025، بندب أمناء اللجان الفرعية لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.





