الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارين بتحديد مقار لجان انتخابات مجلس النواب بالخارج

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، القرارين رقم ٥٧ و٥٨ لسنة ٢٠٢٥، والمتعلقين بتحديد مقار وعناوين لجان الانتخاب بالخارج وندب رؤساء وأمناء هذه اللجان في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ونص القرار رقم ٥٧ على تحديد مقار وعناوين لجان الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، وذلك بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام ٣٧ و٣٨ و٥٦ لسنة ٢٠٢٥ الخاصة بدعوة الناخبين ووضع الجدول الزمني وقواعد تصويت المصريين بالخارج، والكتاب الوارد من وزارة الخارجية والهجرة والجنسية وشئون المصريين بالخارج رقم (٦٠٦) المؤرخ في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ بشأن تحديد مقار وعناوين لجان الانتخاب بالخارج.

ونصت المادة الأولى على تُحدد مقار وعناوين لجان الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ على النحو الوارد بالكشوف المرفقة بالقرار.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن ندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من بين أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الإعداد الفني والإداري لانتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين بالخارج.

يُندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وفقًا للكشوف المرفقة الواردة من وزارة الخارجية والهجرة والجنسية وشئون المصريين بالخارج.

