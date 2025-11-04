الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النادي الأهلي يقرر تحمل التأمينات الاجتماعية للعاملين

مجلس الأهلي، فيتو

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه مساء الإثنين تحمل النادي حصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالنادي.

ويأتي ذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي وبأثر رجعي، مع الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية بالنادي الأهلي.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أول اجتماعاته امس الإثنين بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب الفوز في الانتخابات الأخيرة والتي أقيمت الجمعة الماضية. 

وشهد الاجتماع مناقشة الخطوط الرئيسية لخطة العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.

مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي 

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة أربع سنوات مقبلة، والذي جاء كالتالي: محمود الخطيب، رئيسًا، فيما تولى منصب نائب الرئيس ياسين منصور، وخالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وضمتْ العضوية فوق السن كلًّا من: “سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، وحازم هلال”.

أما العضوية تحت السن فتضم كلًّا من: إبراهيم العامري ورويدا هشام. 

وشهدت انتخابات الأهلي حضورًا مكثفًا من أعضاء الجمعية العمومية منذ فتح باب التسجيل صباح الجمعة الماضية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، قبل غلق باب التصويت في السابعة مساء من اليوم ذاته. 

الأهلي محمود الخطيب التامينات الاجتماعية

