الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يبحث آليات تطبيق قانون المسئولية الطبية

اللجنة العليا للمسؤولية
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وبحضور الدكتور عمر شريف، نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبدالوهاب، أمين عام اللجنة؛ لبحث آخر مستجدات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المرضى، وذلك في إطار تفعيل القانون وتطوير آليات العمل، دعمًا لجهود الدولة في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة خطة العمل المقترحة والرؤية الأولية للهيكل الإداري للجنة.

أهمية ميكنة أعمال اللجنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

 

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا لتشكيل اللجنة الفنية العامة التي تضم لجانًا نوعية متخصصة، كما تم استعراض آلية سير الشكاوى منذ لحظة تلقيها وحتى إصدار القرار النهائي، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المتابعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية ميكنة أعمال اللجنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة عملها، بما يساهم في تحسين الكفاءة والدقة في أداء المهام، لافتا إلى أن الاجتماع، شهد مراجعة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال اللجنة. 

كما شدد الوزير على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في وضع الهيكل التنظيمي للجنة، بما يضمن التكامل والفاعلية في الأداء.

وزير الصحة يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث آفاق التعاون الصحي بين البلدين

وزير الدولة البريطاني وممثلو منظمة الصحة العالمية في زيارة لمستشفى زايد التخصصي

حضر الاجتماع المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.

