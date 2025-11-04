الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
انفجار في المحكمة العليا بباكستان

قوات الامن فى باكستان،
قوات الامن فى باكستان، فيتو

أعلنت السلطات الباكستانية، إصابة أربعة أشخاص، إثر انفجار أسطوانة غاز اليوم الثلاثاء، في الطابق الأرضي بمبنى المحكمة العليا.

فرق الإنقاذ وقوات الأمن هرعت على الفور إلى موقع الانفجار

وذكرت قناة سما تي في الباكستانية في نسختها الإنجليزية أن الانفجار وقع أثناء قيام مجموعة من العمال بأعمال إصلاح فى نظام التكييف المركزي بالمبنى، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ وقوات الأمن هرعت على الفور إلى موقع الانفجار.

حالة المصابين فى انفجار المحكمة العليا 

من جانبها، أفادت مصادر طبية بأنه تم نقل العمال المصابين إلى إحدى المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

