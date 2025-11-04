انفجار في المحكمة العليا بباكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، إصابة أربعة أشخاص، إثر انفجار أسطوانة غاز اليوم الثلاثاء، في الطابق الأرضي بمبنى المحكمة العليا.

فرق الإنقاذ وقوات الأمن هرعت على الفور إلى موقع الانفجار

وذكرت قناة سما تي في الباكستانية في نسختها الإنجليزية أن الانفجار وقع أثناء قيام مجموعة من العمال بأعمال إصلاح فى نظام التكييف المركزي بالمبنى، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ وقوات الأمن هرعت على الفور إلى موقع الانفجار.

حالة المصابين فى انفجار المحكمة العليا

من جانبها، أفادت مصادر طبية بأنه تم نقل العمال المصابين إلى إحدى المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.