وزير دفاع باكستان: اتفاقنا مع السعودية تعزيز لعراقة العلاقة، وجاهزون للمشاركة في القوات الدولية بغزة

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، أن اتفاق الدفاع المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية يمثل تعزيزًا للعلاقات العريقة التي تربط البلدين.

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني في تصريحات صحفية أن باكستان جاهزة للمشاركة في القوات الدولية في غزة في حال وُجهت إليها دعوة.

وفي سياق آخر، قال آصف إن الهند تقف وراء انهيار محادثات السلام مع أفغانستان، مؤكدًا أن موقف بلاده واضح تجاه دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

يذكر أن السعودية وباكستان وقعتا في سبتمبر الماضي، اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك إذ تشدد مضامينها بأن أي هجوم خارجي مسلح على "الرياض - إسلام آباد" يعد هجومًا على كليهما.

واتجهت السعودية وباكستان نحو توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك أخيرًا لتثمر عن تعاون سعودي - باكستاني في مجال التدريب العسكري والإنتاج الدفاعي، ومشاركة القوات المسلحة في تمرينات جوية وبحرية وبرية دورية مشتركة.

