الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير دفاع باكستان: اتفاقنا مع السعودية تعزيز لعراقة العلاقة، وجاهزون للمشاركة في القوات الدولية بغزة

خواجة آصف، فيتو
خواجة آصف، فيتو

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، أن اتفاق الدفاع المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية يمثل تعزيزًا للعلاقات العريقة التي تربط البلدين.

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني في تصريحات صحفية أن باكستان جاهزة للمشاركة في القوات الدولية في غزة في حال وُجهت إليها دعوة.

وفي سياق آخر، قال آصف إن الهند تقف وراء انهيار محادثات السلام مع أفغانستان، مؤكدًا أن موقف بلاده واضح تجاه دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

يذكر أن السعودية وباكستان وقعتا في سبتمبر  الماضي، اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك إذ تشدد مضامينها بأن أي هجوم خارجي مسلح على "الرياض - إسلام آباد" يعد هجومًا على كليهما.

واتجهت السعودية وباكستان نحو توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك أخيرًا لتثمر عن تعاون سعودي - باكستاني في مجال التدريب العسكري والإنتاج الدفاعي، ومشاركة القوات المسلحة في تمرينات جوية وبحرية وبرية دورية مشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آسلام آباد الدفاع الباكستاني السعودية وباكستان العربية السعودية

مواد متعلقة

فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان

سفير باكستان بالقاهرة يشيد باتفاق شرم الشيخ ويؤكد دعم حق الشعبين الكشميري والفلسطيني في تقرير المصير

حقيقة إدراج باكستان للنجم الهندي سلمان خان ضمن قائمة "الإرهابيين"

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads