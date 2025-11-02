الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير دفاع باكستان: طالبان لا تمثل أفغانستان

وزير الدفاع الباكستاني
وزير الدفاع الباكستاني

ذكر  وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، أن حركة طالبان لا تمثل أفغانستان، وهي مسؤولة عن القمع المستمر للجماعات العرقية والنساء والأقليات في البلاد.

وزير دفاع باكستان: طالبان لا تمثل أفغانستان 

وفي تغريدة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي Х قال وزير الدفاع الباكستاني: "بخصوص التعليقات الخبيثة والمضللة التي أدلى بها المتحدث الأفغاني، يجب التأكيد بشكل قاطع على أن هناك إجماعا كاملا في الرأي بين جميع الباكستانيين، بما في ذلك القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، فيما يتعلق بالسياسة الأمنية الباكستانية ونهجها الشامل تجاه أفغانستان".

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني: أن شعب باكستان، وخاصة أولئك الذين يقطنون إقليم خيبر باختونخوا، يدركون جيدا الدعم الغادر للإرهاب الذي يقدمه نظام طالبان، والذي يعتقد الوزير أنه يتم بمساعدة من الهند.

وأكد خواجة آصف أن نظام طالبان، بعد أربع سنوات من وصوله إلى السلطة، لم يف بعد بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي. 

وقال: "يحاول هذا النظام إخفاء تشرذمه وعدم استقراره وعجزه عن الحكم من خلال استخدام البلاغة الخطابية والعمل كوكيل لقوى خارجية".

واتهم الوزير الباكستاني، حركة طالبان أيضا بقمع الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتعليم والتمثيل السياسي في الحكومة.

وأكد آصف أن سياسة باكستان لحماية مواطنيها من الإرهاب العابر للحدود ومن أيديولوجية طالبان باكستان (تحريک طالبان پاکستان) تظل موحدة ومطردة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باكستان طالبان أفغانستان

مواد متعلقة

إسلام أباد: لدينا أدلة على علاقة كابل بطالبان باكستان

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

نيوكاسل يسقط أمام وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

اعرف سبب قوة وتناسق أجسام قدماء المصريين

عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الثالث أمام طلائع الجيش

بكاء خوان بيزيرا بعد إصابته خلال مواجهة الزمالك وطلائع الجيش (صور)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط ذهاب المرأة للطبيب؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads