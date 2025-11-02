ذكر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، أن حركة طالبان لا تمثل أفغانستان، وهي مسؤولة عن القمع المستمر للجماعات العرقية والنساء والأقليات في البلاد.

وزير دفاع باكستان: طالبان لا تمثل أفغانستان

وفي تغريدة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي Х قال وزير الدفاع الباكستاني: "بخصوص التعليقات الخبيثة والمضللة التي أدلى بها المتحدث الأفغاني، يجب التأكيد بشكل قاطع على أن هناك إجماعا كاملا في الرأي بين جميع الباكستانيين، بما في ذلك القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، فيما يتعلق بالسياسة الأمنية الباكستانية ونهجها الشامل تجاه أفغانستان".

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني: أن شعب باكستان، وخاصة أولئك الذين يقطنون إقليم خيبر باختونخوا، يدركون جيدا الدعم الغادر للإرهاب الذي يقدمه نظام طالبان، والذي يعتقد الوزير أنه يتم بمساعدة من الهند.

وأكد خواجة آصف أن نظام طالبان، بعد أربع سنوات من وصوله إلى السلطة، لم يف بعد بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي.

وقال: "يحاول هذا النظام إخفاء تشرذمه وعدم استقراره وعجزه عن الحكم من خلال استخدام البلاغة الخطابية والعمل كوكيل لقوى خارجية".

واتهم الوزير الباكستاني، حركة طالبان أيضا بقمع الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتعليم والتمثيل السياسي في الحكومة.

وأكد آصف أن سياسة باكستان لحماية مواطنيها من الإرهاب العابر للحدود ومن أيديولوجية طالبان باكستان (تحريک طالبان پاکستان) تظل موحدة ومطردة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.