الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسلام أباد: لدينا أدلة على علاقة كابل بطالبان باكستان

وزير الدفاع الباكستاني،فيتو
وزير الدفاع الباكستاني،فيتو

 أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أن بلاده تمتلك أدلة على تورط الحكومة الأفغانية مع حركة "طالبان باكستان"، مشيرًا إلى أن الحركة تتخذ من أفغانستان ملاذًا لها.

وقال آصف: "لقد تصدينا للإرهاب العابر للحدود في أفغانستان، ونشهد وجود العديد من التنظيمات الإرهابية على الأراضي الأفغانية".

واستبعد وزير الدفاع الباكستاني اندلاع حرب شاملة مع أفغانستان، موضحًا أن وفد بلاده طالب خلال المفاوضات بضمانات من طالبان للحفاظ على وقف إطلاق النار بين البلدين.

وهدد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، يوم الأربعاء، بـ«محو» حركة طالبان أفغانستان، عقب إعلان وزير الإعلام فشل محادثات إسطنبول بين إسلام آباد وكابول.

وكتب آصف عبر حسابه على "إكس": "لا تحتاج باكستان لاستخدام، ولو جزء بسيط من ترسانتها الكاملة، للقضاء على نظام طالبان بالكامل ودفع أفراده للاختباء في الكهوف". 

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، في وقت سابق، إن المحادثات التي تهدف إلى هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان اختتمت في إسطنبول دون التوصل إلى حل عملي. وأوضح أن الجانب الأفغاني استمر في الانحراف عن القضية الأساسية، متملصًا من النقطة الرئيسية التي انطلقت على أساسها عملية الحوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفغانستان الأراضي الأفغانية التنظيمات الارهابية الحكومة الأفغانية الدفاع الباكستاني

مواد متعلقة

وزير دفاع باكستان: اتفاقنا مع السعودية تعزيز لعراقة العلاقة، وجاهزون للمشاركة في القوات الدولية بغزة

فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان

سفير باكستان بالقاهرة يشيد باتفاق شرم الشيخ ويؤكد دعم حق الشعبين الكشميري والفلسطيني في تقرير المصير

الأكثر قراءة

هانيبال القذافي يستغيث بمصر والسعودية ويهدد بالانتحار

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد.. ووزير الأوقاف ينعيه

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

أكسيوس: إسرائيل تخطر حماس بإخلاء مواقعها خلف الخط الأصفر

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الدعاء في الجمعة الثانية من جمادى الأولى

جمعة النور والبركة، الأزهر للفتوى يذكر بفضل الصلاة على النبي

معنى «دين القيمة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 بسورة البينة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads