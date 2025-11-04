الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في 100 مبنى للوكالة بغزة معظمها متضرر ومكتظ

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، أن "فرقها تعمل بلا كلل للحفاظ على سلامة وكرامة الملاجئ في قطاع غزة".

إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة

وقالت الأونروا: " في غزة، يحتمي ما يقرب من 75,000 نازح في أكثر من 100 مبنى تابع للأونروا، العديد منها متضرر ومكتظ"، مشيرة إلى أنها توفر المياه وخدمات الصرف الصحي وجمع النفايات ودعم النظافة يوميا.

وكانت الوكالة، أكدت في الآونة الأخيرة، أن "إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة، رغم اشتداد الحاجة إليها"، مشددة على ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر الماضي، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023

وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.



