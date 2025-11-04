الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في 100 مبنى للوكالة بغزة معظمها متضرر ومكتظ

ناازحين داخل مقرات
ناازحين داخل مقرات الأونروا، فيتو

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، أن "فرقها تعمل بلا كلل للحفاظ على سلامة وكرامة الملاجئ في قطاع غزة".

إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة

وقالت الأونروا: " في غزة، يحتمي ما يقرب من 75,000 نازح في أكثر من 100 مبنى تابع للأونروا، العديد منها متضرر ومكتظ"، مشيرة إلى أنها توفر المياه وخدمات الصرف الصحي وجمع النفايات ودعم النظافة يوميا.
وكانت الوكالة، أكدت في الآونة الأخيرة، أن "إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة، رغم اشتداد الحاجة إليها"، مشددة على ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

https://x.com/UNRWA/status/1985587932439167426?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985587932439167426%7Ctwgr%5E790de3a8155a85d2de12a51f051b6943f323e3ba%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsarabic.ae%2F20251104%2FD8A7D984D8A3D988D986D8B1D988D8A7-75-D8A3D984D981-D986D8A7D8B2D8AD-D98AD8ADD8AAD985D988D986-D981D98A-D8A3D983D8ABD8B1-D985D986-100-D985D8A8D986D989-D984D984D988D983D8A7D984D8A9-D981D98A-D8BAD8B2D8A9-D985D8B9D8B8D985D987D8A7-D985D8AAD8B6D8B1D8B1-D988D985D983D8AAD8B8-1106710859.html

 توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر الماضي، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023

وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أونروا إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين حماس

مواد متعلقة

أونروا: نرحب بقرار إلزام إسرائيل بالموافقة على برامج الأمم المتحدة للإغاثة

أونروا: عشرات الآلاف من الفلسطينيين مجبرون على النزوح المتكرر

بعد تهمة دعم "حماس"، محكمة أمريكية تنصف "أونروا" وتقر بحصانتها القضائية

أونروا: سكان غزة يجبرون على الفرار جراء العملية العسكرية المكثفة للاحتلال

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الرمان والتين يبدأ مرحلة "المصالحة" مع المصريين

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads