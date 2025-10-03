الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أونروا: عشرات الآلاف من الفلسطينيين مجبرون على النزوح المتكرر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين مجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة في قطاع غزة، لافتة إلى أنه لا يزال الوصول للغذاء والماء محدودا.

وطالبت الوكالة بوقف إطلاق النار حالا في قطاع غزة، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

تمهيدا لترحيلهم، إسرائيل تنقل 473 ناشطا من أسطول الصمود إلى سجن كتسيعوت

 أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإسرائيلية نقلت 473 ناشطا اعتقلتهم من على متن سفن "أسطول الصمود" إلى سجن كتسيعوت تمهيدا لترحيلهم، فيما أبحرت 9 سفن جديدة ضمن أسطول الحرية نحو غزة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": إن "473 ناشطا من أسطول الصمود نقلوا إلى سجن كتسيعوت تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع نقل النشطاء الإنسانيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية من على متن سفن "أسطول الصمود"، جوا من إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل".

في غضون ذلك، أعلنت "اللجنة الدولية لكسر حصار غزة"، أن موجة جديدة من سفن كسر الحصار في طريقها إلى غزة وتتكون من 9 سفن.

وأضافت في منشور على صفحتها على "فيسبوك"، أن من بين السفن سفينة الضمير الكبيرة التي تحمل 100 صحفي وطبيب وناشط.

وأكدت أن سفينة عاشرة هي "مارينيت - صفد" ضمن أسطول الصمود ما زالت تبحر نحو غزة.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد نفذت عملية اعتراض وإيقاف لسفن "أسطول الصمود" المتجهة نحو قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أونروا عشرات آلاف الفلسطينيين وكالة غوث الفلسطينيين قطاع غزة

الأكثر قراءة

الأخيرة والقاضية، الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين بعد استعدادات محطات الوقود

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة

المصري يسعى لاستعادة صدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

"خريف الليل" يلامس قلب الصعيد وتحسن بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب 12 جنيها والجوافة 3 وانخفاض لأول مرة في البرتقال

خدمات

المزيد

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads