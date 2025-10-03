الجمعة 03 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بعد تهمة دعم "حماس"، محكمة أمريكية تنصف "أونروا" وتقر بحصانتها القضائية

كالة الأمم المتحدة
كالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

قضت محكمة أمريكية في نيويورك برفض الدعوى المرفوعة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أن الوكالة تتمتع بالحصانة القضائية.

وجاء هذا القرار من القاضية الفيدرالية أناليسا توريس، التي قضت بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى المقدمة من عائلات نحو 100 ضحية من هجوم 7 أكتوبر 2023، والتي كانت تطالب بتعويضات قدرها مليار دولار بحجة مساعدة الأونروا لحركة حماس.

ويخالف القرار الموقف الرسمي الذي أعلنته وزارة العدل الأمريكية في أبريل الماضي، عندما أكدت في خطاب رسمي أن الأونروا "ليست محصنة" ضد هذه الدعوى، واصفة دور الوكالة بأنه "مساهم في الجرائم الشنيعة" التي ارتكبت في ذلك الهجوم.

إلا أن القاضية توريس أشارت في حيثيات حكمها إلى أن الأونروا، كونها جهازا تابعا للأمم المتحدة لم تتنازل عن حصانتها، وتتمتع بالحماية القضائية.

من جهة أخرى، أعرب محامي العائلات المدعية، جافرييل مايرون، عن استيائه من القرار، معتبرا أن المحكمة "أخطأت في تفسير الحجة الأساسية" التي قدموها.

 وأكد أنهم سيلجؤون إلى الاستئناف، واصفا قرار القاضية بأنه "خاطئ" مع التأكيد على احترامه للقضاء.

