الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يحتضن ملعب "حديقة الأمراء" مساء اليوم الثلاثاء، مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: نونو مينديز- ويليان باتشو- إيليا زابارني- أشرف حكيمي.

وسط الملعب: جواو نيفيز- فيتينها- زائير إيمري.


خط الهجوم: برادلي باركولا- سيني مايولو- خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع بايرن ميونخ، برصيد 9 نقاط مع فارق الأهداف.

وكانت آخر مباراة جمعت بين سان جيرمان وبايرن ميونخ، في كأس العالم للأندية في دور ربع النهائي هذا الصيف، انتهت بفوزالفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان بايرن ميونخ مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

الليلة، قمة نارية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يتربع على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة التاسعة

بايرن ميونخ يمهد لقطع الطريق على ريال مدريد وليفربول بتجديد عقد نجمه

باريس سان جيرمان يخطف فوزا مثيرا من نيس بهدف بالدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة ليفربول وريال مدريد

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية