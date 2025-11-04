يحتضن ملعب "حديقة الأمراء" مساء اليوم الثلاثاء، مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: نونو مينديز- ويليان باتشو- إيليا زابارني- أشرف حكيمي.

وسط الملعب: جواو نيفيز- فيتينها- زائير إيمري.



خط الهجوم: برادلي باركولا- سيني مايولو- خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع بايرن ميونخ، برصيد 9 نقاط مع فارق الأهداف.

وكانت آخر مباراة جمعت بين سان جيرمان وبايرن ميونخ، في كأس العالم للأندية في دور ربع النهائي هذا الصيف، انتهت بفوزالفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت السعودية.

