بايرن ميونخ يمهد لقطع الطريق على ريال مدريد وليفربول بتجديد عقد نجمه

كشف ماكس إيبرل، مدير نادي بايرن ميونخ، عن رغبته في تمديد عقد الدولي الفرنسي دايوت أوباميكانو، قلب دفاع الفريق البافاري، رغم أنباء اقترابه من الانتقال لصفوف ليفربول.

وينتهي عقد دايوت أوباميكانو عقب انتهاء الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ بشأن التجديد.

ليفربول يرغب في ضم دايوت أوباميكانو

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع قلب دفاع لايبزيج السابق، خاصة مع احتمالية رحيل لاعبه الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وينتهي تعاقد إبراهيما كوناتي مع ناديه ليفربول أيضًا، بنهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام قوي من جانب ريال مدريد للحصول على خدماته.

وكان ليفربول قد فشل في التعاقد مع مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس، في الصيف الماضي، كما تعرض مدافعهم الجديد جيوفاني ليوني، لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويرى ماكس إيبرل أن دايوت أوباميكانو هو واحد من أفضل مدافعي العالم، وبالتالي هناك رغبة من جانب بايرن ميونخ في الإبقاء على خدماته.

عقبة أمام بايرن ميونخ لتجديد عقد أوباميكانو

وقال ماكس إيبرل، في تصريحات لشبكة سكاي ألمانيا "لقد تطور دايوت أوباميكانو، وأصبح واحدًا من أفضل المدافعين في العالم، بعد أن مر بمرحلة ارتكب فيها بعض الأخطاء".

وأضاف مدير البايرن "نعمل ونحرص على بذل قصارى جهدنا لتقديم عقد جديد له".

وكانت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، قد أفادت بأن أوباميكانو ووكيله يتمسكان بمطالبهما خلال مفاوضات تجديد العقد مع بايرن ميونخ.

وأكد التقرير، أن اللاعب الفرنسي وممثليه غير مستعدين لتقديم أي تنازلات بشأن مطالبهم.

ولفت التقرير، إلى أن القرار الآن بيد بايرن ميونخ، الذي يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض الشروط التي تتعارض مع سياسته الحالية في تحديد الرواتب.

ولا تقتصر مطالب أوباميكانو على زيادة كبيرة في راتبه السنوي، بل تشمل أيضًا مكافأة تجديد عقد، قدرها 17 مليون يورو، وهو رقم يتعارض مع سقف الرواتب والنظام المالي لبايرن ميونخ.

وعلى الرغم من ذلك، يعتبر المدير الرياضي ماكس إيبرل، استمرار قلب الدفاع الدولي الفرنسي، أولوية قصوى، لكن هناك أصوات داخل النادي تدعو إلى اتخاذ موقف قوي حتى لو كان ذلك يعني خسارة اللاعب مجانًا في الموسم المقبل.

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أوباميكانو

ووفقا لصحيفة أس الإسبانية، فإن ريال مدريد لدية رغبة كبيرة في التعاقد مع دايوت أوباميكانو في نهاية الموسم الحالي بشكل مجاني.

وأيضا هناك اهتمام من جانب ريال مدريد بضم إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي.

