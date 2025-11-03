الإثنين 03 نوفمبر 2025
رياضة

بايرن ميونخ يتربع على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة التاسعة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

ترتيب الدوري الألماني، يغرد نادي بايرن ميونخ علي قمة جدول الدوري الألماني بعد مرور الجولة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة.

 

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة التاسعة 

1- بايرن ميونخ 27 نقطة
2- لايبزيج 22 نقطة
3- بوروسيا دورتموند 20 نقطة
4- شتوتجارت 18 نقطة
5- باير ليفركوزن 17 نقطة
6- هوفينهايم 16 نقطة
7- كولن 14 نقطة
8- آينتراخت فرانكفورت 14 نقطة
9- فيردر بريمن 12 نقطة
10- يونيون برلين 11 نقطة 
11- فرايبورج 10 نقاط 
12- فولفسبورج 8 نقاط
13- هامبورج 8 نقاط
14- أوجسبورج 7 نقاط
15- سانت باولي 7 نقاط
16- بوروسيا مونشنجلادباخ 6 نقاط 
17- ماينتس 5 نقاط 
18- هايدينهايم 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الألماني

الجريدة الرسمية