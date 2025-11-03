أخبار الفن اليوم: مطالبات بالتحقيق في غناء أم كلثوم بإذاعة القرآن الكريم.. أحمد سعد يثير الجدل بحفل زفاف مع 4 عرائس.. كزبرة يبدأ تصوير بيبو نهاية نوفمبر

أخبار الفن اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية عدد من الأحداث الفنية الهامة وكانت كالتالي:

ردود فعل غاضبة واكبت بث جزء من أغنية لأم كلثوم عبر أثير إذاعة شبكة القرآن الكريم صباح اليوم.

كان المستمعون فوجئوا في الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم، وأثناء إذاعة قرآن ما بعد منتصف الليل، بصوت أم كلثوم يقطع عليهم استماعهم للتلاوة القرآنية لبضع دقائق، وهو ما أثار حالة من الجدل.

بعد النجاح التي حققته النجمة أنغام في ليلة استثنائية أحيتها أمس وسط حضور كبير من الجمهور، تستعد باريس لاستضافة نجوم الوطن العربي علي مسرح دوم دي

يبدأ الفنان والمطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد بيبو نهاية الشهر الجاري.



وتعاقد الفنان وليد فواز علي المشاركة في بطولته العمل، وجاء تعاقده بعد اعتذار كل من الفنان محمد دياب والفنان باسم سمرة عن المشاركة في العمل بسبب الأجر وترتيب الأسماء.





نشر المنتج جمال سنان صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي في أولى تجارب الأخير كممثل، من خلال مسلسل يحمل اسم "٨ طلقات" والذي هو من بطولته، والمقرر عرضه عبر منصة yango play في رمضان 2026

طرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة بعنوان “إلى اللقاء ” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تجمعه للمرة الأولى بنجله “فتحي”، والأغنية من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا، وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس.

تصدر اسم المطرب أحمد سعد محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما نشر مقطع فيديو مع أربعة فنانات يرتدين فساتين الزفاف، وهن هاجر السراج، إنجي كيوان، رنا رئيس، وبسنت أبو باشا، وعلق قائلا: "عملت شرع ربنا محدش يتكلم معايا".

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المسرح القومي للطفل “مسرح عبد المنعم مدبولي” بالعتبة، التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج هشام عطوة، لمتابعة سير العمل بالمسرح والاطلاع على برنامج العروض الفنية المقدَّمة للجمهور، وذلك استكمالًا لجولته الموسعة في عدد من المواقع الثقافية اليوم.

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، “سينما ديانا” بوسط القاهرة، التابعة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، حيث اطلع على مستوى الخدمة السينمائية المقدمة للجمهور، وما تمتلكه من إمكانات فنية وتقنية.

