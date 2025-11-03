مصطفى كامل يطرح أول أغنية تجمعه بنجله فتحي بعنوان "إلى اللقاء" (فيديو)

طرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة بعنوان “إلى اللقاء ” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تجمعه للمرة الأولى بنجله “فتحي”، والأغنية من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا، وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس.

من جانب آخر شهدت نقابة المهن الموسيقية حالة من الحراك غير المسبوق، بعد أن بدأ النقيب مصطفى كامل سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع أعضاء مجلس النقابة، لبحث قرارات حاسمة تخصّ مستقبل ما يعرف بـ«مطربي المهرجانات»، الذين أثاروا جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية داخل الوسط الفني والجمهور على حد سواء.



مصادر داخل النقابة كشفت أن مصطفى كامل يعكف حاليًا على وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل مطربي المهرجانات، تتضمّن تحديد معايير واضحة لمن يسمح له بالغناء، ومَن يُمنع من العمل نهائيًا بسبب تجاوزه أخلاقيًا أو فنيًا.



