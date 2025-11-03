بعد أنغام، باريس تستعد لاستضافة 4 من نجوم الغناء العربي

بعد النجاح التي حققته النجمة أنغام في ليلة استثنائية أحيتها أمس وسط حضور كبير من الجمهور، تستعد باريس لاستضافة نجوم الوطن العربي علي مسرح دوم دي

حفلات النجوم في باريس

ويحيي النجمان أحمد سعد وتامر حسني حفلا مشتركا في باريس علي المسرح نفسه يوم 7 نوفمبر الجاري .

وتحيي النجمة السورية أصالة حفلا غنائيا مميزا يوم 26 أبريل 2026 في باريس علي نفس المسرح

كما يحيي المطرب الشامي أيضا حفل مميزا هناك يوم 9 مايو 2026

وخطفت النجمة أنغام الأنظار عقب رفعها علم مصر خلال حفلها في باريس، الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وقدمت أنغام عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أبدعت في غناء “عمري معاك” لايف.

وحرصت أنغام على رفع علم مصر في حفلها بباريس وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور.

وكانت الشركة المنظمة لحفل أنغام في باريس كشفت عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 50 يورو، لتصل إلى 438 يورو، ما يضمن فرصة للجماهير من مختلف الفئات لحضور الحفل المنتظر.

