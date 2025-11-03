الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد أنغام، باريس تستعد لاستضافة 4 من نجوم الغناء العربي

حفلات النجوم في باريس
حفلات النجوم في باريس

بعد النجاح التي حققته النجمة أنغام في ليلة استثنائية أحيتها أمس وسط حضور كبير من الجمهور، تستعد باريس لاستضافة نجوم الوطن العربي علي مسرح دوم دي 

حفلات النجوم في باريس 

ويحيي النجمان أحمد سعد وتامر حسني حفلا مشتركا في باريس علي المسرح نفسه يوم 7 نوفمبر الجاري .

وتحيي النجمة السورية أصالة حفلا غنائيا مميزا يوم 26 أبريل 2026 في باريس علي نفس المسرح

كما يحيي المطرب الشامي أيضا حفل مميزا هناك يوم 9 مايو 2026 

وخطفت النجمة أنغام الأنظار عقب رفعها علم مصر خلال حفلها في باريس، الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا. 

وقدمت أنغام عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أبدعت في غناء “عمري معاك” لايف. 

وحرصت أنغام على رفع علم مصر في حفلها بباريس وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور.  

وكانت الشركة المنظمة لحفل أنغام في باريس كشفت عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 50 يورو، لتصل إلى 438 يورو، ما يضمن فرصة للجماهير من مختلف الفئات لحضور الحفل المنتظر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس حفلات النجوم في باريس حفلات باريس حفل أنغام في باريس

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

ياسر إبراهيم: الأهلي ينافس فقط على البطولات وفي انتظار دعم الجماهير بالإمارات

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

لقطات من وصول بعثة الأهلي إلي الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر

الولايات المتحدة تقدم مقترح هدنة بالسودان تمتد لـ 9 أشهر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد أزمة ظهور بلوجر بدون حجابها، الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بالدليل من القرآن

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية