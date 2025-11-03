أحمد سعد يثير الجدل بحفل زفاف مع 4 عرائس (فيديو)

تصدر اسم المطرب أحمد سعد محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما نشر مقطع فيديو مع أربعة فنانات يرتدين فساتين الزفاف، وهن هاجر السراج، إنجي كيوان، رنا رئيس، وبسنت أبو باشا، وعلق قائلا: "عملت شرع ربنا محدش يتكلم معايا".

شاهد الفيديو من هنا

ويبدو أن مقطع الفيديو من كواليس أحد الاعمال الفنية التي يشارك فيها أحمد سعد من خلال الغناء.

من جانب آخر أشعل النجم أحمد سعد أجواء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة، حيث قدّم مجموعة من أبرز أغانيه، وسط تفاعل كبير من الفنانين والحضور.

وتفاعل الفنانون مع أداء المطرب أحمد سعد بالرقص والتصفيق، خاصة على أنغام أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده"، التي أشعلت أجواء الحفل وحولت القاعة إلى حالة من البهجة والاحتفال.

جاءت فقرة أحمد سعد لتكون الختام المثالي للدورة الثامنة من المهرجان، والتي اتسمت بأجواء فنية وإنسانية راقية، احتفت بصناع السينما والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

