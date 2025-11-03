وزير الثقافة يتفقد سينما ديانا ويوجه برفع كفاءتها لخدمة الجمهور

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، “سينما ديانا” بوسط القاهرة، التابعة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، حيث اطلع على مستوى الخدمة السينمائية المقدمة للجمهور، وما تمتلكه من إمكانات فنية وتقنية.

ووجّه وزير الثقافة بالإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة “سينما ديانا” تماشيًا مع أحدث تقنيات العرض السينمائي والمسرحي، وتحويلها إلى سينما ومسرح بما يتيح تنوعًا في العروض الثقافية والفنية، ويحقق أفضل مستوى لخدمة الجمهور، مؤكدًا أهمية الدور الريادي لهذا الصرح العريق في دعم الحركة السينمائية والمسرحية ونشر الوعي الثقافي والفني.

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير وتحديث البنية وإدارة المنشآت السينمائية والمسرحية التابعة لها من خلال الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية والشركات التابعة لها، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من تلك المنشآت، ويُعيد إحياء دورها كمراكز إشعاع ثقافي وفني في قلب العاصمة.

من جانبه، أكد المهندس عز الدين غنيم، رئيس الشركة القابضة، أن تطوير “سينما ديانا” ضمن خطة الشركة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير بسينما “ميامي” و”نورماندي”، موضحًا أن الخطة تشمل تطويرًا شاملًا لشاشات العرض والقاعات ومنظومة متكاملة للعرض السينمائي والمسرحي، في خطوة نحو استعادة مكانة دور العرض المصرية الرائدة في العالم العربي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.