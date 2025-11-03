وزير الثقافة يتفقد المسرح القومي للطفل بالعتبة

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المسرح القومي للطفل “مسرح عبد المنعم مدبولي” بالعتبة، التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج هشام عطوة، لمتابعة سير العمل بالمسرح والاطلاع على برنامج العروض الفنية المقدَّمة للجمهور، وذلك استكمالًا لجولته الموسعة في عدد من المواقع الثقافية اليوم.

تطوير عروض المسرح القومى للطفل

وخلال جولته، اطلع وزير الثقافة على خطة العروض الحالية والمشروعات الفنية المقبلة، موجّهًا بضرورة تطوير محتوى العروض المقدمة بما يتماشى مع متطلبات العصر، وابتكار أساليب جديدة للتواصل مع الأطفال والشباب، مع الاستمرار في تقديم أعمال مسرحية متميزة تُعبّر عن القضايا المجتمعية وتسهم في نشر الوعي الثقافي والفني وترسيخ الهوية الوطنية.

وشدد الدكتور أحمد فؤاد هَنو على أهمية الحفاظ على البنية التحتية للمسرح وتحديث تجهيزاته بما يليق بتاريخه ومكانته، مشيرًا إلى أن المسرح يحمل اسم أحد رموز الفن المصري الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي أسهم في إثراء فن المسرح والدراما المصرية.

المسرح القومى للطفل

يُذكر أن المسرح القومي للطفل يقدم حاليًا عرض “عبور وانتصار” أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، من إنتاج البيت الفني للمسرح، تأليف وإخراج محمد الخولي، وأشعار إبراهيم الرفاعي، وبمشاركة نخبة من الفنانين.

ويهدف العرض إلى غرس روح الانتماء وحب الوطن في نفوس الأطفال من خلال تسليط الضوء على بطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر، في إطار درامي غنائي استعراضي يناسب مختلف الفئات العمرية.

