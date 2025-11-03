تأجيل محاكمة المتهمات بواقعة الاعتداء على الطالبة كارما

قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع الخامس، ما أسفر عن إصابتها، إلي جلسة 5 نوفمبر الجاري.



وكشف التقرير الطبي للطالبة كارما إصابتها باعوجاج بالحاجز الأنفي وغضاريف الأنف السفلية.

أول تعليق من والد طالبة التجمع بعد قرار إخلاء سبيل المتهمات

وقال أحمد والد الطالبة كارما بعد إخلاء سبيل الـ٣ طالبات المتهمات بواقعة الاعتداء على ابنته: إن أولياء أمور الـ ٣ طالبات طالبوا بالتصالح وعدم التعرض، لكنه لن يتصالح معهم وسيستمر في القضايا والإجراءات القانونية ضد كل من المدرسة وإدارتها والطالبات المتهمات بالواقعة.

بلاغ رسمي يتهم إدارة المدرسة والطبيبة المسئولة بالإهمال والتقصير

قال المحامي الموكل عن الطالبة ضحية الاعتداء بمدرسة لغات شهيرة بالتجمع، على يد 3 من زميلاتها بذات المدرسة، إنه قدم محضر رسمي بنيابة القاهرة الجديدة يتهم فيه إدارة المدرسة والطبيبة المسؤولة بالإهمال والتقصير في التعامل مع الواقعة.

امشي ما تتلكعيش.. سبب الشجار

وعن سبب التعدي قال أحمد مصطفي والد الطالبة: "إنه أثناء توجه الطلاب لركوب الحافلات، حدث خلاف بسيط بين ابنتي وإحدى الفتيات، عندما اقتربت إحدى الطالبات من كرما وقالت لها بحدة: "امشي يا بنت متتلكعيش"، فردت كرما: "أنا بمشي كده مش بتلكع، الشنطة كبيرة"، متابعا: "محدش كان يتخيل إن دا هتكون شرارة مشاجرة عنيفة".

وتابع: فور وصولي إلى المدرسة، تم نقل ابنتي إلى المستشفى، وكانت حالتها النفسية سيئة للغاية، مضيفا: “عمري ما هتنازل عن حق بنتي”.

والدة كارما تكشف تفاصيل جديدة: مش أول مرة

فيما تابعت والدة كارما الضحية بواقعة مدرسة التجمع “ دي مش أول مرة البنت المتهمة الأولى تعمل كده مع زميلة لها عرفت أن السنة اللي فاتت عملت كده في بنت تانية ”.

وقامت قوات مباحث ترحيلات القاهرة بترحيل الطالبات المتهمات بالاعتداء على زميلتهن في مشاجرة مدرسة التجمع لقسم شرطة التجمع الخامس لتنفيذ قرار إخلاء سبيلهن.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة فيديوهات محل الاتهام تدين الثلاث فتيات بالتعدي على الطالبة كرمة داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة.

خناقة مدرسة التجمع

كما تسلمت النيابة، فيديوهين من أسرة الضحية تفيد التعدي على ابنتهم داخل مدرسة شهيرة في التجمع الخامس.

وقالت الطالبة كارما في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة: إن الفتيات قمن بالتعدي عليها بالضرب والتنمر عليها داخل المدرسة.

وجاء نص أقوال الطالبة المعتدى عليها كالتالي: “أنا كنت ماشية في المدرسة ولما وصلت للحوش، في بنت قالتلي ألفاظ غير لائقة، وقالتلي أنتي بتبصي ليه عليه هو في حاجة وبعدها ضربتني ومحستش بحاجة لأنه أغمي عليا”.

من جانبه قال أحمد تيسير والد الطالبة كارما المعتدى عليها في واقعة خناقة مدرسة التجمع، إن ابنته تتحسن جسديا ولكن تأهيلها نفسيا لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت.



وأضاف والد الطالبة كارما، أن هناك 3 طالبات اعتدين على ابنته كارما أحمد وتم القبض عليهن عكس ما يقال بأن المعتدين طالبتين فقط.

زمن الاعتداء على الطالبة دقيقتين

وكشف والد كارما أحمد مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء على ابنته، مؤكدًا أن زمن الاعتداء على ابنته امتد لمدة دقيقتين وليس 20 ثانية مثلما ظهر في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مشكلة الاعتداء على ابنته بدأت بمشادة كلامية بعدها تلقت إبنته وابل من الشتائم من الطالبات قبل الاعتداء عليها.

وأكد، أنه عقب الاعتداء على ابنته سارع أولياء أمور الطالبات بإعداد تقارير طبية تثبت إنهن تعرضن أيضا لأضرار جسدية وهذا عكس الواقع.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كارما" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.

