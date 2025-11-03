الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عامل متهم بسرقة ماكينات الصراف الآلي بالأميرية: "كنت بسرق على مراحل والجرد كشفني"

محكمة، فيتو
أدلى عامل متهم بسرقة ماكينات الصراف الآلي بدائرة قسم شرطة الأميرية باعترافات تفصيلية أمام  نيابة الأميرية.

واعترف المتهم بأنه كان يمر بأزمة مالية فخطرت في ذهنه سرقة أموال من شركات نقل الأموال التي يعمل فيها، مشيرا إلى أنه وزع نشاطه على أكثر من مرة، وفي كل مرة يسرق 20 ألف جنيه، معتقدا أن أحدا لن يلاحظ ما حدث إلا أنه وقت الجرد تم كشف الأمر.

سرقة ماكينات الصراف الآلي بالأميرية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأميرية يفيد بضبط أحد الأشخاص استغل عمله الفني بإحدى شركات نقل الأموال، وبعد فصله استولى على مفاتيح ماكينات الصراف الآلي وسرقها باستخدامها.

وعثر بحوزته على المفاتيح وعدد من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب خمس وقائع سرقة بنفس الأسلوب.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الأميرية سرقة ماكينات الصراف الآلي بالأميرية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الأميرية النيابة العامة

