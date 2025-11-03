الإثنين 03 نوفمبر 2025
حوادث

إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة التسول واستغلال الأطفال بشبرا

أمرت  نيابة شبرا بإحالة ربة منزل متهمة بالتسول واستخدام الأطفال في ممارسة نشاطها الإجرامي في استجداء المارة والنشل بمنطقة أحمد حلمي إلى محكمة الجنح.


البداية عندما ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، ربة منزل لقيامها باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول بطريقة إلحاحية واستجداء المارة، والنشل وذلك بدائرة قسم شرطة شبرا مصر محافظة القاهرة.


وتأتي هذه الضربة الأمنية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي تستهدف فئة الأطفال وتهدد أمنهم وسلامتهم. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وتسليم الأطفال إلى أهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

