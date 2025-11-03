الإثنين 03 نوفمبر 2025
رسائل بالسعر والاتفاق، إحالة 10 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة للجنح

أمرت  النيابة العامة بإحالة 10 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة، لمحكمة الجنح. 

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام 10 سيدات بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة من ضبطهن بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمات للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الآداب العامة ومنع استغلال المنصات الإلكترونية في الجرائم المخلة بالأخلاق.

وبتفريغ هواتف المتهمات، تبين احتواؤه على رسائل مع أشخاص يتفقن معهم على ممارسة الجنس الحرام مقابل مبلغ 2000 جنيه في الليلة الواحدة.

 كما عُثر على صور عارية ومحادثات مخلة.

