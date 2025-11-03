التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار روض الفرج ومصرع طفل

كشف تحقيقات نيابة روض الفرج حول انهيار جزئي لعقار بدائرة القسم، وأسفر عن مصرع طفل وإصابة مسن، أن العقار قديم وصادر له قرار ترميم ولم ينفذ.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط جزء من منزل بشارع يسري خليل بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وعلى الفور صدرت توجيهات من اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع سيارات الإنقاذ البري وقوات التدخل السريع إلى موقع الحادث.



وبالمعاينة والفحص، تبين أن الانهيار شمل سقوط ثلاث غرف بالطوابق الأول والثاني والثالث على الطابق الأرضي داخل عقار مكون من أربعة طوابق.

وتمكنت القوات من إنقاذ أحد المسنين كان تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستخراج جثة طفل من أسفل الأنقاض.

تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وتعيين الخدمات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض بالكامل.

