الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
شباب الأهلي يفوز على ناساف 4-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

انتهت مباراة فريق شباب الأهلي دبي ضد نظيره ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 4-1 للفريق الإماراتي، والتي جرت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل أهداف شباب الأهلي دبي، كارتابيا ورينان وماتيوساو وبرينو، في الدقائق 8 و27 و41 و90+5، بينما أحرز عبد الرحمانوف هدف ناساف كارشي في الدقيقة 10.

تشكيل شباب الأهلي ضد ناساف كارشي

فوز اتحاد جدة على الشرطة العراقي برباعية

تلقى الشرطة العراقي هزيمة ثقيلة على أرضه ووسط جماهيره من اتحاد جدة السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الشرطة بهدف أول في الدقيقة 5 عن طريق بسام شاكر، ثم تعادل موسى ديابي لاتحاد جدة في الدقيقة 18، قبل أن يتمكن الفريق السعودي من إضافة الهدف الثاني عن طريق فابينيو تافاريس في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سيطر الفريق السعودي على مجريات المباراة بالكامل، وتمكن من تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 61 و76 عن طريق حسام عوار.

