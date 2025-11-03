الإثنين 03 نوفمبر 2025
أخبار مصر

عضو بالمتحف الكبير: فتح الأبواب للجمهور غدًا ونتوقع 10 آلاف زائر يوميًا

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

أكدت  ياسمين عبد الرؤوف، عضو إدارة العرض المتحفي بـ المتحف المصري الكبير،  أن المتحف يقدم تجربة جديدة وفريدة للزوار من خلال تقنيات الواقع الافتراضي (VR) و"الهولو لينس"، التي تتيح لهم مشاهدة قصة اكتشاف مقبرة الملك توت كما رواها مكتشفها الشهير "هوارد كارتر"، مصحوبة بلقطات أرشيفية وصور ثلاثية الأبعاد تعيد إحياء الحدث كما كان في عشرينيات القرن الماضي.

وأكدت عبد الرؤوف في مداخلة ببرنامج "أهل مصر"  على قناة "أزهري"،  أن المتحف سيفتح أبوابه للجمهور ابتداءً من غدًا الرابع من نوفمبر، بعد أن خصص يومي الثاني والثالث للوفود الرسمية، مشيرة إلى أن الإدارة تتوقع استقبال ما يقرب من 10 آلاف زائر يوميًا بعد الافتتاح، وأن المستهدف السنوي هو خمسة ملايين زائر.


وفي ختام حديثها، أعربت عبد الرؤوف عن فخرها بالمشاركة في هذا المشروع القومي العملاق، مؤكدة أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد مخزن للآثار، بل تجربة حضارية متكاملة تسرد قصة مصر القديمة بروح العصر الحديث، وتقدم نموذجًا عالميًا في الحفاظ على التراث الإنساني وعرضه بطريقة تليق بعظمة الحضارة المصرية.

الجريدة الرسمية