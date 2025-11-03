متحدث الحكومة: الإعلان عن تفاصيل حزمة الاستثمارات القطرية المصرية خلال أيام

تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حزمة الاستثمارات القطرية المصرية، قائلا: "تم اليوم الاتفاق على تفعيل الحزمة الاستثمارية وهى شراكة مصرية قطرية لتنمية مشروع فى مرسى مطروح".



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة"، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع، فى حينه، خلال توقيع الاتفاقيات فى الأيام المقبلة.



وأضاف أن المشروع شراكة مصرية –قطرية لإقامة مشروع استثماري ضخم فى مرسى مطروح، وخلال ايام بسيطة سيتم الإعلان عن توقيع هذه الشراكة بتفاصيلها، وهى شراكة تحقق مصلحة وطنية كبرى.



وأوضح: "المشروع يهدف لتطوير وتنمية منطقة سملا وعلم الروم بمطروح، على غرار مشروع رأس الحكمة"، مشيرا إلى أن الدولة تدخل فى شراكة مع مستثمرين عرب لإقامة مشروعات قومية.



رئيس الوزراء يلتقي رابطة رجال الأعمال القطريين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ألتقى رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش حضوره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، التي تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.



وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وسعادته بمقابلة رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية القطرية، وتطلع مصر لدعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع الشقيقة قطر فى مختلف المجالات.

