أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخى يعبرعن قدرة الدولة المصرية وحضارتها العريقة ويضعها فى قلب العالم الحديث

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمتحف المصرى الكبير فى حضور عدد كبير من قادة وزعماء ومسئولى دول العالم، هو حدث تاريخى كبير يعبر عن قدرة وإمكانات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الثالثة التى وضعت مصر فى مصاف الكبار على كافة المستويات وفى قلب العالم الحديث، مشيرا إلى أن المتحف الكبير الذى يعتبر أكبر متحف فى العالم يضم قطع آثار أصلية وغير منقولة من بلدان أخرى، يمثل وجهة ثقافية وسياحية فريدة وغير مسبوقة ودعوة مفتوحة لكل محبى السياحة والآثار لزيارة مصر والتمتع بالوجود فى رحاب أقدم حضارة على وجه الأرض.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن العالم بأسره وجميع وسائل الإعلام الدولية تترقب اللحظة التى يعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المتحف الكبير، وسط الحضور الدولى الرفيع من القادة والزعماء والمسئولين، وهذا الافتتاح سيكون دعاية للدولة المصرية ومؤسساتها السياحية والثقافية بما لا يقدر بمال، ويكفى أن كلمة مصر والتقارير عن الحضارة المصرية ستكون فى جميع وسائل الإعلام العالمية بدون استثناء، وهو ما يعد بنقلة مهمة على المستوى السياحى وعلى مستوى تدفق الزائرين لمصر خلال الفترة المقبلة

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الافتتاح العالمى الضخم للمتحف المصرى الكبير يرسل العديد من الرسائل لمجتمع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الائتمانية الدولية، أولها رسالة قدرة الدولة المصرية وعظمتها وإمكاناتها غير المحدودة، وثانيا رسالة الأمن والاستقرار وهما رسالتان أساسيتان لمجتمع الأعمال والاستثمار الباحث عن بيئة مستقرة وآمنة يستطيع أن يضاعف فيها استثماراته وأرباحه، وهذا متحقق فى الدولة المصرية التى تحيطها من كل جانب مناطق مضطربة ومشتعلة بالنزاعات والحروب والمشكلات السياسية، وثالثا هذه الرسائل من افتتاح المتحف الكبير أن الدولة المصرية غنية جدا بالفرص الاستثمارية التى يمكن أن تجذب رءوس الأموال والشراكات لبناء مشروعات اقتصادية منتجة تعود بالربح على الجميع.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن التقارير المنشورة خلال الأيام الماضية فى صحف ووسائل الإعلام العالمية، تدعو المصريين جميعا للفرح والفخر بدولتهم القوية القادرة وحضارتهم العظيمة فى محيط مضطرب، فالعالم كله لا حديث له إلا عن التحفة المصرية الجديدة وعن قبلة الزيارات الأثرية والسياحية فى العالم ويصفون المتحف المصرى الجديد بأنه أعظم حدث ثقافى فى القرن الحادى والعشرين وأعظم متحف للحضارة المصرية على الأرض، وأن زيارة المتحف الكبير تجربة لا تُنسى تجمع بين عظمة الماضي وروح المستقبل، الأمر الذى يؤكد الطفرة الكبيرة التى حدثت خلال السنوات العشر الماضية فى جميع المجالات ومن ضمنها بالطبع ملف الثقافة والآثار.

