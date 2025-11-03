الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قبل افتتاحه غدا للجمهور، دليلك لرحلة ممتعة في المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو
ads

تفتح وزارة السياحة والآثار، أبواب الزيارة أمام الزائرين بكافة قاعات المتحف المصري الكبير بما فيها قاعتا توت عنخ آمون لأول مرة، غدا الثلاثاء، وذلك بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف بشكل رسمي. 

رحلة الزائرين بالمتحف المصري الكبير 

وصمم المتحف بشكل فريد ليأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن، حيث تبدأ رحلة الزائرين من البوابة الرئيسية بالمتحف المصري الكبير تستقبله فيها المسلة المعلقة وهى الأولى من نوعها فى العالم، وتعود إلى عهد الملك رمسيس الثانى والتي تم نقلها إلى المتحف من مدينة صان الحجر بالشرقية ويبلغ طولها حوالى ١٦مترا وتزن ١١٠ أطنان بالقاعدة الأثرية، حيث تقرر عرض المسلة بطريقة مبتكرة فوق قاعدة زجاجية شفافة، تسمح للزائر بالسير أسفلها ورؤية نقوشها الملكية، فلأول مرة يمكن رؤية خرطوش الملك رمسيس الثانى المحفور أسفلها والذى أخفاه الملك إلى ما يقرب من ٣٥٠٠ عام.
 

ومع دخول الزائر من البوابة الرئيسية للمتحف، يجد تمثال الملك رمسيس الثانى في استقباله بالبهو الرئيسى للمتحف، ويبلغ وزن التمثال الضخم نحو 83 طنًا وارتفاعه أكثر من 11 مترًا.
 

دخول الزائرين للبهو الرئيسي للمتحف المصري الكبير

وبعد دخول الزائر للبهو الرئيسي للمتحف يصعد الزائر في رحلة عبر الزمن إلي الدرج العظيم والذي يتفرد بها المتحف المصرى الكبير ويمتد لـ 64 مترًا، ويعرض 72 قطعة آثرية كبيرة الحجم تمثل ملوك وملكات وأعمدة معابد فرعونية، بعضها لم يعرض من قبل للجمهور، وتم اختيارها لتكون شاهدة على أهم لحظات التاريخ المصرى القديم، منذ عصر الدولة القديمة إلى العصر اليونانى والرومانى.

ومن أبرز القطع التى يعرضها الدرج العظيم، تماثيل الملك تحتمس الثالث، والملكة حتشبسوت، والملك أمنحتب الثالث، إلى جانب تماثيل ضخمة لآلهة مصرية مثل حتحور وبتاح.

كما تتوزع على جانبيه أجزاء معمارية من معابد قديمة، بينها أعمدة كاملة وقواعد حجرية منحوتة بدقة، لتجعل الزائر يشعر وكأنه يصعد بين جدران معبد فرعونى أعيد بناؤه فى قلب المتحف.
 

الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير 

وفور صعود الزائر إلي نهاية الدرج العظيم والذي يمتد لما يقرب من 6 أدور، تنقسم قاعات العرض إلي اتجاهين الأول علي اليمين لزيارة قاعات الملك توت عنخ آمون، ويسارا لزيارة قاعات العرض، وهي 3 قاعات رئيسية تتفرع إلى 12 قاعة داخلية تقدم قصصا للتاريخ المصرى منذ نشأته وحتى نهاية العصور القديمة.
 وتعرض قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير والتي تصل مساحتها 18 ألف متر مربع، ما يزيد على 14 ألف قطعة أثرية وتتوزع بين تماثيل كاملة ونقوش حجرية وقطع معمارية ضخمة وأدوات الحياة اليومية.

فيما يعرض المتحف في الجزء الأيمن قاعتي توت عنخ آمون واللتين يعرضان المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك الشاب لأول مرة في التاريخ بإجمالي أكثر من 5300 قطعة أثرية.

 وجاء تصميم سيناريو العرض المتحفى لمقتنيات توت بطريقة تحاكى ترتيبها الأصلى داخل المقبرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار قاعات المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير توت عنخ امون قاعتي توت عنخ آمون الرئيس عبد الفتاح السيسي الدرج العظيم الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

ملك بلجيكا في جولة خاصة بسقارة وأبو صير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

ماذا قالت قيادات التعليم العالي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

قرعة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري (بث مباشر)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية