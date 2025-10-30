وزير البترول يجري زيارة مفاجئة لشركة رشيد ويستمع لآراء ومقترحات القيادات التنفيذية

أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية في وقت مبكر من صباح اليوم زيارة مفاجئة لمقر شركة رشيد للبترول والبرلس للغاز بالقاهرة، وذلك في إطار زيارات الوزير الدورية لمقار ومواقع عمل شركات قطاع البترول والتي تهدف إلى الوقوف على تطورات العمل في تنفيذ المشروعات وخطط العمل وإعطاء دفعات قوية لتنفيذها، وحرصا على التواصل المباشر مع القيادات التنفيذية وفرق العمل للتعرف على الآراء والمقترحات وتذليل التحديات في بيئة العمل.

خلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا حضره المهندس محمود عبدالحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس )، والمهندس سيد سليم رئيس شركة رشيد للبترول والبرلس للغاز وقيادات الشركة.

حيث تابع الوزير الموقف الانتاجى بالنسبة لمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط كمساهم قوى في إنتاج الغاز حيث شهدت تحقيق نتائج إيجابية على مدار الشهور القليلة الماضية بعد الانتهاء من وضع كامل آبار المرحلتين العاشرة والحادية عشر لإنتاج الغاز الطبيعي بالمنطقة على خريطة الإنتاج في إطار استراتيجية عمل الوزارة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى محليًا.

كما حرص الوزير على متابعة جهود وأعمال الاستكشاف والدراسات وأعمال المسح السيزمى المتقدم التي تم تنفيذها، لتقييم الإمكانات بالمنطقة وتحديد أنسب المواقع لحفر آبار جديدة بهدف تعزيز فرص اكتشاف المزيد من الغاز الطبيعى واضافته الى القدرة الإنتاجية الحالية.

وأكد الوزير أهمية إجراءات تحفيز الاستثمار التي اتخذتها الوزارة على مدار ما يقرب من عام ونصف مضى في دفع العمل في مشروعات تنمية وإنتاج الغاز محليًا ومنها مشروعات منطقة غرب الدلتا العميق.

وحرص الوزير على الاستماع لآراء ومقترحات المسئولين والقيادات التنفيذية المسئولة عن فرق العمل المختلفة بالشركة، مؤكداُ أهميتها في اتخاذ حلول واقعية مناسبة للتطوير وإزالة التحديات في ظل أهمية دور الشركة كمنتج رئيسي للغاز الطبيعى في مصر.

