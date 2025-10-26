مكتبة مصر الجديدة تعقد صالون “مصر المكان والمكانة” الثلاثاء المقبل

تنطلق بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، فعاليات صالون الجراح الثقافي الشهري بمكتبة مصر الجديدة العامة، وذلك تحت رعاية جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتورة سهام الجوهري، ورئاسة الدكتور جمال مصطفى سعيد.

ويعقد الصالون هذا الشهر تحت عنوان "مصر المكان والمكانة من نصر أكتوبر 1973 حتى مؤتمر السلام 2025"، ويهدف إلى خلق أطر للحوار المجتمعي وتبادل الأفكار بين المثقفين والمبدعين والمفكرين، ونشر الوعي المجتمعي.

ويشارك في فعاليات الصالون نخبة من المثقفين والسياسيين، من بينهم: الإعلامي حمدي رزق، والمؤرخ والمفكر أحمد الجمال، والدكتور الوزير علي الدين هلال، وكبير مذيعي القناة الأولى الدكتور خالد سعيد، ورانيا محفوظ، ونبيل عمر.

ويشار إلى أن فكرة الصالون انطلقت لأول مرة بعد ثورة 2011 على يد الدكتور جمال مصطفى سعيد، أستاذ الجراحة والأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، والحاصل على جائزة الدولة في العلوم الطبية ونوط الامتياز من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية. وقد أُضيفت كلمة "الجراح" لاسم الصالون نسبة إلى صاحبه وإيمانا بالدور المهم للأطباء.

