مكتبة مصر العامة تستضيف معرض "باجكيدلال" احتفالا بالتراث الفلبيني

تستضيف مكتبة مصر العامة بالتعاون مع سفارة جمهورية الفلبين بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية معرض "باجكيدلال"، وذلك في إطار احتفالات المكتبة بالتراث والتنوع الثقافي العالمي وتزامن مع شهر الشعوب الأصلية القومية.

ويهدف المعرض إلى إبراز التراث الفلبيني الغني والمتنوع، حيث يتضمن الاحتفال عروض فنية تراثية تسلط الضوء على جمال التنوع الثقافي وعمق الفنون الشعبية الفلبينية، في أجواء تزخر بالألوان والموسيقى والتاريخ.

ويقام الاحتفال يوم غدًا الأحد الموافق 26 أكتوبر، في تمام الساعة الرابعة مساء، على روف مكتبة مصر العامة الكائنة بالعنوان 4 شارع جمال حمدان بالجيزة.

مكتبة مصر العامة

تعد مكتبة مصر العامة مؤسسة ثقافية رائدة، تأسست بموجب تعاون مصري ألماني وافتتح مقرها الرئيسي في الدقي بالجيزة في 21 مارس 1995. تهدف إلى تشجيع القراءة والتعليم الذاتي لجميع الفئات العمرية والاجتماعية من خلال إتاحة أوعية معلومات متنوعة، وقاعات مطالعة للكبار والأطفال، بالإضافة إلى توفير خدمات مكتبية حديثة تشمل الإعارة والخدمات الرقمية المتطورة.

تتميز المكتبة بانتشارها الواسع، حيث تضم حاليا أكثر من 30 فرع على مستوى الجمهورية، إلى جانب المقر الرئيسي وفروع القاهرة الكبرى. وتؤكد المكتبة دورها التنويري بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والندوات والمؤتمرات، كما تعتمد على نظام المكتبات المتنقلة مثل "مصر تقرأ 1" و"مصر تقرأ 2" لتوصيل المعرفة والمواد الثقافية إلى مناطق أوسع، لتصبح بذلك مركزًا حيويًا للوعي الفكري في المجتمع المصري.

الجريدة الرسمية