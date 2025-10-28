افتتاح معرض المنتجات اليدوية بمكتبة مصر العامة في الدقهلية

تشهد مكتبة مصر العامة في محافظة الدقهلية اليوم افتتاح معرض المنتجات اليدوية، في إطار خطة الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية .



افتتاح معرض المنتجات اليدوية بمكتبة مصر العامة

وتابعت الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة فعاليات معرض المنتجات اليدوية، الذى يقام بمقر المكتبة لخدمة أبناء محافظة الدقهلية.



متضمنات معرض المنتجات اليدوية

وتضمن المعرض العديد من المعروضات المتميزة، منها الأشغال اليدوية والإكسسوارات وأعمال الخرز والكروشيه والمخبوزات والمنظفات بأسعار تناسب جميع الفئات والأذواق.



وأشادت عبد المؤمن، بتنوع المنتجات وجودتها التي تعكس مهارة المشاركات وتشجع على دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية.



ويلقي المعرض إقبالا ملحوظا بين المترددين علي المكتبة، وتفقدت مديرة المكتبة المعروض من المنتجات داخل المعرض.

