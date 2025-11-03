الإثنين 03 نوفمبر 2025
سكرتير دمياط يشارك في جلسة حوارية بمؤتمر التنمية الاقتصادية بالدوحة

شارك اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، نيابة عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، في جلسة حوارية افتراضية بعنوان "أساليب التخطيط بالمشاركة"، وذلك ضمن فعاليات القمة الثانية للتنمية الاقتصادية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم".

تجارب رائدة في التخطيط المجتمعي

وتناولت الجلسة عرضًا لعدد من النماذج الرائدة في مجال التخطيط بالمشاركة، من بينها مشروع “حينا” كنموذج محلي متميز، إلى جانب تجارب من دول مختلفة. 

وأكد المشاركون أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الخطط المستقبلية.

منصة عالمية للتنمية المستدامة

وتُعد القمة الثانية للتنمية الاقتصادية منصة دولية تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من مختلف الدول، وتهدف إلى مناقشة آليات تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تسعى القمة إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات الابتكار والتخطيط والتنمية البشرية لدعم رؤى التنمية الشاملة.

أهداف المؤتمر ومحاوره الأساسية

وتركز القمة على تمكين المدن من تبني نماذج حضرية شاملة للمستقبل، واستعراض أحدث الأساليب العلمية في التخطيط التشاركي الذي يقوده المجتمع المحلي.

كما تناقش الجلسات تجارب تحسين الأحياء الفقيرة، وإدارة التوسع العمراني غير الرسمي، وتحفيز التنمية في المدن المتأخرة، إلى جانب طرح استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير البنية التحتية بطرق مبتكرة ومستدامة.

