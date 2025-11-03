زغاريد وتكبير وفرحة، أبرز ردود أفعال الفائزين بقرعة الحج في الدقهلية (صور)

شهدت قاعة مراسم إعلان نتيجة قرعة الحج لوزارة الداخلية في محافظة الدقهلية لقطات مختلفة، ما بين دموع هستيرية وزغاريد والسجود شكرا لله، تزامنا مع سماع أسمائهم بالفوز.

وبكت الدكتورة إيمان إبراهيم 61سنة مريضة سرطان متعافية من فرحتها بإعلان اسمها من بين الفائزين، مشيرة إلي أنها أثناء تقدمها بالورق انصدمت من مقولة “مريض السرطان ملوش فرصة”، ولكن عاد الأمل ودعمها شقيقها الأكبر وكللت الفرحة بإعلان اسمها بين الفائزين.

كما سجد السعيد أبو الخير شكرا لله تزامنا مع سماع اسمه واسم زوجته بالفوز

ودخلت ناني السعيد من نبروه في وصلة بكاء هستيرى من الفرحة، مرددة “الحمد والشكر لله” وتعالت الزغاريد من نجليها فرحا بسماع اسم والدتهما بين الفائزين

وشهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، مراسم إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج لموسم عام 1447هـ / 2026م.

وتم إعلان أسماء الفائزين بعد إجراء القرعة إلكترونيا، وصاحب إعلان الأسماء دموع وزغاريد الفائزين.

وأجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “بالزغاريد والتكبيرات.. فرحة زوار بيت الله الحرام في إعلان أسماء قرعة الحج بالدقهلية”.

كما شهد مراسم إعلان الأسماء: اللواء رامي طنطاوي مدير الأمن العام، واللواء علي خضر مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، والعقيد علاء شعبان مدير الشئون المالية والإدارية، والشيخ محمد عوض حسنين وكيل أوقاف الدقهلية.

وأجريت اليوم الإثنين قرعة الحج في الدقهلية لإعلان الفائزين من بين 4900 متقدم لقرعة الحج بالدقهلية، حيث أن نصيب الدقهلية 1500 حاج على مستوى المحافظة والاحتياطي 765 متقدما.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن مواعيد إجراء القرعة العلنية لحج القرعة لموسم عام 2026، والتي ستجرى على مدار ستة أيام متتالية بمقار مديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، بداية من يوم السبت الأول من نوفمبر وحتى يوم الخميس السادس من الشهر ذاته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تنظيم موسم الحج وفق أعلى معايير الشفافية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

مواعيد القرعة على مستوى الجمهورية

وتجرى فعاليات القرعة اليوم الإثنين الثالث من نوفمبر، في محافظات البحيرة وبورسعيد والدقهلية والمنيا وأسوان وجنوب سيناء.

بينما يشهد غدا الثلاثاء الرابع من نوفمبر إجراء القرعة في مديريات أمن الوادي الجديد والإسماعيلية والغربية وبني سويف والأقصر.

وتُقام قرعة يوم الأربعاء الخامس من نوفمبر في مديريات أمن القاهرة وأسيوط والسويس والبحر الأحمر والفيوم والمنوفية، لتُختتم فعاليات القرعة يوم الخميس السادس من نوفمبر في مديريات أمن الجيزة وسوهاج وقنا وشمال سيناء والقليوبية، وبذلك تشمل القرعة جميع محافظات الجمهورية وفق جدول زمني محدد يضمن العدالة والوضوح في توزيع فرص الحج بين المتقدمين.

الداخلية تجري قرعة علنية

وأكدت وزارة الداخلية أن القرعة تُجرى بشكل علني أمام الحضور من المواطنين والمتقدمين، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى ضمان النزاهة والشفافية الكاملة في جميع مراحل الاختيار.

كما أتاحت الوزارة أمام المواطنين إمكانية حضور فعاليات القرعة في مقار مديريات الأمن بالمحافظات لمن يرغب في متابعة الحدث بشكل مباشر، مع توفير وسائل بديلة للاستعلام عن النتائج دون الحاجة للحضور الشخصي.

الداخلية تتيح نتائج قرعة الحج أون لاين

ويمكن للراغبين في معرفة نتائجهم الدخول إلى البوابة المصرية للحج عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، حيث يتم إعلان النتائج فور إتمام القرعة في كل محافظة، كما خصصت الوزارة خدمة صوتية على الرقم 0227983000 تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة ويسر عن موقفهم من القرعة، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

تيسيرات مقدمة من الداخلية للحجاج

وتقدم الداخلية تيسيرات عديدة لضيوف الرحمن وتشمل هذه التيسيرات اختيار فنادق إقامة قريبة من الحرمين الشريفين، وتخصيص مخيمات مميزة ومجهزة بكافة الخدمات في المشاعر المقدسة، إلى جانب توفير ضباط مرافقين من بعثة الوزارة لتقديم الدعم اللازم للحجاج ومساعدتهم في مختلف المواقف التنظيمية والإنسانية.

كما تتضمن البعثة الرسمية فرقًا طبية متكاملة لمتابعة الحالات الصحية للحجاج والتعامل الفوري مع أي طارئ، فضلًا عن وجود علماء من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لتقديم الإرشاد الديني والإجابة عن استفسارات الحجاج، بما يضمن لهم أداء المناسك وفق التعاليم الصحيحة للإسلام وفي أجواء روحانية تسودها الطمأنينة.

وهدف الداخلية الأساسي هو تقديم تجربة حج متميزة وآمنة تعكس مدى اهتمام الدولة بمواطنيها داخل البلاد وخارجها، وتعمل على تطوير منظومة الحج سنويًا من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية لضمان أعلى مستوى من الخدمة والرعاية لجميع الحجاج المصريين منذ لحظة إعلان نتائج القرعة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.