"غرابة" يحصل على حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات نادي إنبي

انتخابات نادي انبي، حصل محمد غرابة مدير منتخب مصر وعضو مجلس إدارة نادي انبي السابق علي حكم محكمة بالغاء قرار مجلس إدارة النادي باستبعاده من الترشح على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبلة.

وتم إدراج اسم “غرابة” في قائمة المرشحين على مقعد رئاسة نادي إنبي خلال الانتخابات التى تقام 5 نوفمبر الجاري.

وتقدم محمد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي السابق بإنذار على يد محضر ضد شركة إنبي بسبب عدم قبول أوراق ترشحه على مقعد الرئيس.

وأكد مصدر داخل انبى أن محمد غرابة حصل على إجازة لمدة عام وبالتالي رفضت شركة انبى دفع قيمة الاشتراك الخاص به، ولم يتم قبول أوراق غرابة بسبب عدم سداده لقيمة الاشتراك.

وفُتح باب الترشح فى انتخابات نادي إنبي الأربعاء الماضي على أن يغلق اليوم الأربعاء.

وانطلقت الجمعية العمومية لنادي إنبي في التاسعة صباح الأربعاء 17 سبتمبر لمناقشة جدول أعمال وانتخابات المجلس والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن المدة من 1 يوليو حتى 20 يونيو 2025.

وشهدت الجمعية العمومية لنادي إنبي تعيين مراقب للحسابات وتحديد المكافأة الخاصة به، واعتماد رواتب المدير التنفيذي والمدير المالي، والنظر في الأقتراحات المقدمة في الموعد القانوني من أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

كما تم التأكيد على حضور الجمعية العمومية للأشخاص من أعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز التفويض أو الإنابة للحضور.

