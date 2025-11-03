لحظة إطلاق تجربة صافرات الإنذار المبكر في الرياض ومكة (فيديو)

صافرات الإنذار في الرياض، بثت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطع فيديو، يكشف عن لحظة إطلاق تجربة صافرات الإنذار الثابتة في الرياض، وهي عبارة عن صافرات إنذار تبث نغمة ثابتة متقطعة لمدة 60 ثانية، مخصصة لقرب وقوع الخطر.

تنفيذ تجربة صافرات الإنذار في الرياض

وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له، اليوم الاثنين: إنه "بدءًا من الساعة (1) ظهرًا.. الدفاع المدني ينفذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي في مناطق المملكة كافة، وصافرات الإنذار الثابتة في مدن ومحافظات محددة بمناطق (مكة المكرمة، الرياض، تبوك).

وكشف الدفاع المدني السعودي عن مدلولات صافرات الإندار في حالات الطواريء، والنغمة الأولى عبارة عن نغمة ثابتة متقطعة لمدة 60 ثانية، وهي مخصصة لقرب وقوع الخطر، أما النغمة الثانية فهي عبارة عن نغمة ثابته مموجه لمدة 60 ثانية، وهي مخصصة لوقوع الخطر، والنغمة الثالثة عبارة عن نغمة مستمرة لمدة 60 ثانية، وهي مخصصة لزوال الخطر.

تجربة بث الرسائل التحذيرية عبر أجهزة الجوال

جدير بالذكر أن المديرية العامة لـ الدفاع المدني بالمملكة السعودية نفذت، ظهر اليوم الاثنين، تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي في مناطق المملكة كافة.

وبدأت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، تجربة بث الرسائل التحذيرية عبر أجهزة الجوال في عددٍ من المناطق، ضمن أعمال المنصة الوطنية للإنذار المبكر.

وأوضحت المديرية أن هذه التجارب تهدف إلى التأكد من جاهزية أنظمة الإنذار المبكر وكفاءتها التشغيلية، في إطار تطوير منظومة الإنذار الوطني وتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

كما أكد الدفاع المدني أن إطلاق نغمة الإنذار الوطني عبر خدمة البث الخلوي يُعد خطوة مهمة لرفع مستوى الجاهزية والوعي المجتمعي في المملكة، من خلال إيصال التحذيرات والرسائل التنبيهية إلى المواطنين والمقيمين في الوقت المناسب.

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أن هذه التجارب لا ترتبط بأي حالة طارئة ولا تدعو إلى القلق، مؤكدة أنها إجراء يهدف إلى ضمان فاعلية النظام في حال الحاجة لاستخدامه مستقبلًا.

وأكد الدفاع المدني أن التجربة تشمل (مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخُرج والدلم، إضافة إلى منطقة تبوك، ومحافظتي جدة وثُوَل في منطقة مكة المكرمة).

