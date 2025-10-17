شاروخان وسلمان خان يخطفان الأنظار في الرياض (فيديو)

فاجأ النجمان شاروخان وسلمان خان جمهورهما بتواجدهما بالمملكة العربية السعودية لحضور أحد فعاليات مدينة الرياض هناك.

شاروخان وسلمان خان يخطفان الأنظار في الرياض

وخطف النجمان الأنظار وعدسات الكاميرات بالرياض بإطلالتهما الأنيقة والتي تميزت بالبساطة.

ومن ناحية أخرى، نفى تقرير صادر عن قناة NDTV الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام الهندية والعالمية مؤخرًا حول إصابة النجم الهندي شاروخان في موقع تصوير فيلمه الجديد "KING" بشكل قاطع، وذلك بعد مزاعم تعرضه لإصابة تستدعي سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، وتوقف تصوير الفيلم، ثم انتقاله لاحقًا إلى المملكة المتحدة للتعافي.

ووفقًا للتقرير، فإن كل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأكد مصدر مقرب أن شاروخان، ورغم معاناته من إصابات سابقة خلال جلسات تصوير متعددة إلا أن رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة في الأسبوع الثاني من شهر يوليو كانت روتينية بحتة لتلقي العلاج والرعاية الدورية، ومن المتوقع عودته بنهاية الشهر الجاري، وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الشائعات حول صحة "الملك خان"

ويُذكر أن شائعات سابقة كانت قد زعمت إصابة شاروخان في أنفه أثناء التصوير، ولكن الحقيقة كشفت أنها لم تكن حادثًا طارئًا في موقع التصوير، بل كانت عملية جراحية بسيطة في الأنف لا علاقة لها بالتصوير.

فيلم "كينغ"

يعتبر فيلم "كينغ" من الأفلام المرتقبة، حيث يجمع شاروخان مرة أخرى بالمخرج سيدهارث أناند، الذي أخرج له فيلم "باثان" الناجح. كما يشهد الفيلم الظهور الأول لابنة شاروخان، سوهانا خان، على الشاشة الكبيرة بعد مشروعها الرقمي "ذا آرتشيز" (2023). ويُعد ظهور سوهانا إلى جانب والدها إحدى أبرز ميزات الفيلم.

من المتوقع أن يُعرض الفيلم، الذي يضم كوكبة من النجوم مثل ديبيكا بادوكون، وأبهيشيك باتشان، وأنيل كابور، وراني موخرجي، وجاكي شروف، وأرشد وارسي، وأبهي فيرما، وغيرهم، في دور العرض بين أكتوبر وديسمبر 2026.

