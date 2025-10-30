تقديم خدمات طبية لـ360 مواطنًا خلال قافلة شاملة بشبراخيت في البحيرة

نفذت وحدة السكان بالمحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وبمشاركة الجهات الخدمية والتنفيذية، قافلة سكانية متعددة الخدمات بقرية محلة فرنوى.

شاركت القافلة بسيارة تنظيم الأسرة

حيث شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 360 مواطنًا بمستشفى شبراخيت المركزي بتخصصات (أطفال – جلدية – رمد)، كما شاركت القافلة بسيارة تنظيم الأسرة، وتم الكشف وتقديم المشورة الطبية والوسائل المناسبة لـ 35 سيدة.

تجريع 100 رأس من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية

وفي قطاع التموين، تم دعم القافلة بسيارة تحمل 400 أسطوانة غاز بسعر المستودع وسيارة أخرى محملة بمواد تموينية بأسعار الجملة، إلى جانب الرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم الخاصة ببطاقات التموين والدعم، وكذلك المشكلات المتعلقة بالاستبعاد الناتج عن مخالفات البناء.

كما تم تجريع 100 رأس من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتأمين على الحيوانات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وأهمية تطوير مراكز تجميع الألبان، وبقطاع النظافة، تم رفع تجمعات القمامة داخل القرية حفاظًا على البيئة العامة.

كما تم عقد ندوة توعوية من خلال إدارة الأوقاف حول مخاطر الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع.

