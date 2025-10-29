أعمال ري وتقليم أشجار أمام نادي القضاة ومبنى جامعة دمنهور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، أعمال الري وتقليم الأشجار أمام نادي القضاة ومبنى جامعة دمنهور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، وبناءً على تعليمات عمر لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور، بضرورة الاهتمام بأعمال التجميل والتشجير والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة،

تحسين جودة الهواء والبيئة المحيطة

تأتي هذه الأعمال في إطار خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لرفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والميادين، بما يضمن الحفاظ على الشكل الجمالي وتحسين جودة الهواء والبيئة المحيطة، وتُنفذ الأعمال من خلال قسم الحدائق والمتنزهات برئاسة المهندس أشرف أبو نار مدير مشروع الحدائق والمتنزهات، وتحت متابعة عبير عبد القادر – مديرة إدارة الرقابة والمتابعة والمشرف على المتنزهات.

أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

تأتي هذه الجهود ضمن خطة مستمرة لتطوير المظهر العام لمدينة دمنهور، وتوسيع الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

