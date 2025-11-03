بالأسماء، إصابة 21 شخصا إثر حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 21 شخصًا بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم عنيف بين سيارة "ميني باص" وأخرى محملة بالطوب، على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، في الاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية.

​تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

​تفاصيل المصابين ونقلهم للمستشفى

​كشف الفحص الطبي عن إصابة 21 شخصًا، جميعهم يعانون من كسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد. وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج اللازم في مستشفى إدكو المركزي.

​فيما يلي قائمة بأسماء المصابين وأعمارهم:

السيد علي زيتون (59 عامًا)، محمد أحمد الششتاوى (20 عامًا)، شحاتة محمد أحمد (38 عامًا)، محمد رجب ماضى (19 عامًا)، محمد عطيه رمضان (50 عامًا)، السيد عوض شريف (38 عامًا)، شاهندا سمير سعد عبد الغني (26 عامًا)، أحمد عزت عوض محمد (30 عامًا)، السيد محمد السيد السقا (21 عامًا)، يوسف أحمد عوينات (24 عامًا)، بسمة سعد مسعد (19 عامًا)، محمود عبد الجواد معوض (39 عامًا)، عبد الرحمن رجب أحمد (21 عامًا)، عبد الرحمن جمعة غانم (29 عامًا)، محمد علي الشيخ (18 عامًا)، محمد عمرو أبو الوفا (20 عامًا)، ياسمين عبد العزيز ورشان (18 عامًا)، محمد علي حسن (28 عامًا)، السيد أحمد عبد الجواد (28 عامًا)، أحمد السيد عبد الجواد (48 عامًا)، ومنار أحمد قاسم (18 عامًا).

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات الحادث.

